Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret açıklaması: Bize iletilen her mesajı alıyoruz

Ak Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapmak üzere parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti.

HAKKANİYETLİ ÜCRET VURGUSU

Yarın ilk kez yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından önce değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstrümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK'da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ DEVAM EDECEK"

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

3 Aralık Engelliler Günü'nde 750 civarı engelli öğretmen ataması yapılacak. Adalet Bakanımız açıkladı yeni mahkemeler devreye girecek. Vatandaşımızın adalete erişimini sağlayacak. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı'mızın Katar ziyareti ile yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

"KARARLI POLİTİKALAR DEVAM EDECEK"

Türkiye, Azeri kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek verdiğinde cihatçıları oraya gönderdi denildi. Terörle mücadele son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren Operasyonlarının sonbahar kış kısmı devam ediyor. MİT, Katar İstihbaratı ile Libya'da alıkonulan vatandaşlarımızı kurtardı. Cumhurbaşkanı'mız iç ve dış meseleler ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kararlı bir şekilde politikalar uygulanmaya devam edecek.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANI'MIZDIR"

Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması sorgulama konusu değil. Önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır. Bu apaçık gerçek.

Gerçek bir MGK sadece askeri güvenlikten, terörden değil ülke ile ilgili her gelişmeyi ele alır. MGK ekonomiyi ulusal güvenlik olarak ele alabilir.

DW'NİN PAYLAŞIMI

Biz Çerkez kardeşlerimizin asimilasyona uğradığını reddediyoruz. Bu fitne haber ciliğidir. Türkiye'de farklı etnik kökenler üzerine çalışan platform ve haber cilik anlayışı var. Türkiye'de Çerkez kültürü teminat altındadır. Çerkez kardeşlerimizin verdiği yanıtın arkasındayız.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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