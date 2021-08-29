Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yolları ayırdı

Son dakika: Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yolları ayırdı. Yönetim, teknik direktör Aybaba ile görüşerek toplantının sonunda kendisini görevden aldıklarını bildirdi ve bu konuda karşılıklı anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Süper Lig'de iddialı transferler yapan Adana Demirspor'da, henüz 3. haftada Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Yıldız futbolcularla arasında problem olduğu konuşulan teknik adamla masaya oturuldu ve ayrılık kararı çıktı.

BALOTELLİ SÜRTÜŞMESİ

Sezonun flaş transferi Balotelli, Aybaba yönetimindeki 3 maçta da ikinci yarılarda oyundan alındı. Yıldız golcü, oyundan çıkarken oldukça tepkiliydi. Son maçta ise kulübede sinirden arkadaşını yumrukladı, şişe fırlattı.

"BALOTELLİ İLE ALAKASI YOK"

Başkan Murat Sancak, Balotelli yüzünden ayrılık yaşandığı iddialarına, "Samet hoca ile anlaşarak ayrıldık. Aldığımız puanlar da ortada. Farklı yerlere çekilebilir Balotelli gibi ama alakası yok. Balotelli çok değerli bir futbolcu. 55. dakikada hangi oyuncu çıkarılsa tepki gösterir. Altında başka bir şey aramanın alemi yok" diye yanıt verdi.