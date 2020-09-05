Son Dakika | Adana'da yasa dışı bahis operasyonuna 32 gözaltı Son dakika haberine göre Adana'da yasa dışı bahis operasyonuna 32 gözaltıADANA'da polis, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 32 kişiyi yakaladı.

Adana'da yasa dışı bahis operasyonuna 32 gözaltı

ADANA'da polis, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 32 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda altın ve para ele geçirilirken, 209 hesapta 37 milyon 256 bin liralık para trafiği saptandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 59 kişi hakkında çıkarılan arama kararının ardından tespit edilen adreslere baskın düzenleyen polis, 4 Eylül'de Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyali, 3 bin 700 lira sahte para, F serisi 1 dolar banknot, 196 bin lira değerinde altın, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek, 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 6 SD kart, 30 sim kart, farklı kişilere ait 21 adet banka ve kredi kartı ele geçirildi. Yakalanan kişilerin hesaplarını ineleyen ekipler ayrıca 209 banka hesaplarında toplam 37 milyon 256 bin liralık para trafiğinin olduğunu ortaya çıkardı.

Yakalanan 32 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA