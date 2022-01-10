Son dakika: Adana'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçesinde operasyonlar düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 138,5 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet