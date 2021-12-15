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Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edildi. Ayrıca kurum, 2022'de faiz artırımı sinyali verildi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafikten ise 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.

Açıklanan karar 11 üyenin tamamının onayıyla alınırken, aylık ABD Hazine kağıdı alımı 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımı ise 10 milyar dolara indirildi. Fed, varlık alımlarını azaltma hızını ise, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

Enflasyonun koronavirüs salgını ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiğini vurgulayıp 'enflasyonda artışın geçici olduğu' ifadesinden vazgeçen Fed, "Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı" açıklamasını yaptı.

Metne ayrıca omicron varyantına dair endişelerle ilgili ifadeler eklendi. İşsizliğin ciddi oranda düştüğü ve istihdam kazanımlarının da ortaya çıktığı belirtildi.

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetmişti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etmişti. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görülmüştü.

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Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı (1)

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