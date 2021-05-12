Son dakika... 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan İkbal K.'ye(80) ulaşamayan yakınları ikametine geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz halde gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İkbal K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika... 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika... 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika... 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Jennifer Lopez Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 22:49:19. #1.16#

title