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Son dakika 3. sayfa: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 6'ya yükseldi

Son dakika 3. sayfa: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 6'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tren kazasında can kaybı 6'ya yükseldi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tren kazasında can kaybı 6'ya yükseldi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Domohani kasabası yakınlarında seyir halindeki Guwahati-Bikaner treni, Yeni Domohani tren istasyonu yakınında raydan çıkmış, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, treninin 12 vagonun raydan çıktığını belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini ve 45 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Trenin raydan neden çıktığı henüz bilinmezken, Demiryolu Güvenliği Komisyonu tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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