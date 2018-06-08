Son Bir Haftada 64 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olan 64 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Buna göre, 1-7 Haziran 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki orta çaplı operasyonlarda, 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 64 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 8 piyade tüfeği, 2 AT-5 tanksavar silahı, 4 adet AT-4 tanksavar silahı, bir AT-5 tanksavar lançeri, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir av tüfeği ve bir tabanca olmak üzere 19 silah ele geçirildi.

Tespit edilen 23 el yapımı patlayıcı ve 8 silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi. Operasyonlar sırasında 6 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 bin 171 kişi yakalandı

Açıklamada, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 bin 171 kişinin yakalandığı bildirildi.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 25 bin kök kenevir, 580 litre kaçak akaryakıt ve 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarla PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

Bu kapsamda zaman zaman Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı ve yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi) çalışmalarına katkı sağlandı.

İdlib bölgesinde de 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 12 gözlem noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı

TSK birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanırken, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildi.

Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 503 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 234 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken, harekat kapsamında bugüne kadar 240 mayın ve bin 231 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."