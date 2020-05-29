Son bir haftada 229 düzensiz göçmen yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 229 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 229 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 22-28 Mayıs tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, son bir haftadaki 5 olayda toplam 229 düzensiz göçmenin yakalandığı/kurtarıldığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Kaynak: AA