- Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında patlama: 5 ölü, 20 yaralı - Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında patlama: 5 ölü, 20 yaralı Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

- Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında patlama: 5 ölü, 20 yaralı

MOGADİŞU - Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 250 km kuzeybatısında bulunan Baidoa şehrinde Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Polis Sözcüsü Mohamed Mokhtar, yaptığı açıklamada patlamada aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 20 sivilin yaralandığını duyurdu. Mokhtar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Kaynak: İHA