Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı Somali Birinci Ligi'nde oynanan Elman - Horseed maçında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Kırmızı kart yiyen Horseed'in teknik direktörü, sinirlendi ve müsabakanın 4. hakemine saldırdı. Karşılaşmada ortaya çıkan bu görüntüler dikkat çekti.

Somali Birinci Ligi'nde oynanan maçta Elman ve Horseed takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Horseed takımı teknik direktörü, maçın 76. dakikasında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme sinirlenince müsabakanın 4. hakemine saldırdı. Yaşananlar karşısında hırsını alamayan teknik direktör, maçın hakemini kovalamaya başladı. O anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem konusu oldu. ÜST SIRALARI İLGİLENDİRİYORDU

Başkent Mogadishu'da oynanan mücadele 2019/20 Somali Birinci Ligi sezonunda üst sıraları yakından ilgilendiriyordu. Elman FC, 16 hafta sonunda 31 puanla ikinci sırada yer alırken Horseed rakibinin 1 puan gerisinde 30. sırada bulunuyor.