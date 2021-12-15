Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesi

SOMA, MANİSA (Habermetre) - Soma Tren istasyonunun karşısında bulunan Atatürk Anıtı ve çevresi toplanma alanı olarak kullanabileceği bir meydan haline getirilmiştir. 2 bin 500 metrekarelik alanda halkın dinlenirken görsel açıdan da keyif alacakları bir ışık gösteri alanı ile birlikte, büfe ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları, süs havuzları projede yer almaktadır. 20 araçlık park yeri ve duraklama alanı bulunmaktadır.

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