Soma'daki kadın futbol takımı, kız çocuklarının spora teşvik edilmesi için proje başlattı
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Soma'daki kadın futbol takımı, kız çocuklarının spora teşvik edilmesi için proje başlattı

15.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:23
Soma'daki kadın futbol takımı, kız çocuklarının spora teşvik edilmesi için proje başlattı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014 yılında yaşanan maden faciasının ardından kurulan Medigün Soma Zaferspor Kulübü, kız çocuklarının spora teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla "Birlikte Başaracağız" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014 yılında yaşanan maden faciasının ardından kurulan Medigün Soma Zaferspor Kulübü, kız çocuklarının spora teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla "Birlikte Başaracağız" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Kulübün başkanı ve antrenörü Hakan Arslancan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları proje ile kız çocuklarının güçlü, öz güvenli, mutlu, umutlu şekilde yetişmeleri için sporla ilgilenmelerini sağlamayı amaçlarını söyledi.

Erkek egemen bir spor dalı futbolda kadınların da başarılı olabileceğini kaydeden Arslancan, şöyle konuştu:

"Kadın ve erkek vücudun iki bacağı gibidir. Bir bacak kuvvetli, bir bacak zayıf olursa aksak hareket ederiz. Bu şekilde dünyada gireceğimiz hiçbir yarışı kazanma şansımız olmaz. En ileriye, en hızlı gitmeyi ancak birlikte başarabiliriz. Biz bu amaçla yola çıktık. Toplumun ileri gelenleri, meslek sahipleri, iş verenler, toplumun her kesimi farkındalık oluşturmak için sırtlarında formalarla, ellerinde futbol topu, spor materyalleri ile fotoğraflar paylaşıp çocukların, gençlerin, özellikle kızlarımızın dikkatini çekmelerini ve onların spora yönelmelerini hedefledik."

Arslancan, proje ilk destek veren Somalı kadın avukatlara teşekkür ederek "Hikayemizin bir parçası oldular." dedi.

Projeye destek veren avukat kadınlar ellerinde futbol topu ve takım forması giyerek, farkındalık amaçlı fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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