Soma'da devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı
AA / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
M.B. yönetimindeki 35 AH 5929 plakalı panelvan, Dualar Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.