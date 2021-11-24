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Soma'da devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

AA / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel
Soma'da devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.B. yönetimindeki 35 AH 5929 plakalı panelvan, Dualar Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soma'da devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

Soma'da devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

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AA / Fatih Tıpırtın - Son Dakika Haberleri

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