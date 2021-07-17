Solhan'da 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ilk kez düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ilk kez düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Solhan ilçesinde belediye tarafından ilk kez ayak tenisi turnuvası düzenlendi. Düzenlenen organizasyonu Ayak Tenisi Bingöl il temsilciliği koordine ederken Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de etkinliğe destek verdi. 4 kişiden oluşacak şekilde 12 takımın katıldığı, grup müsabakalarının ardından oynanan yarı final ve final müsabakalarında ilk üçe giren takımlara madalya ve hediyeler verilirken ilk iki takıma kupaları Solhan Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız tarafından verildi.

Turnuva hakkında bilgi veren aynı zamanda sporcu olan Ayak Tenisi Bingöl temsilcisi Serdar Demir, bu turnuvanın bir ilk olduğunu ve Kurban Bayramı sonrasında Bingöl'de daha kapsamlı bir turnuva düzenleneceğini aktardı. Türkiye'de Ayak Tenisi Federasyonunun Mart 2021'de kurulduğunu ve akabinde illere temsilcilik verildiğinde Bingöl il temsilciliğinin de kendisine verildiğini aktaran Serdar Demir, "Federasyonumuz kurulup il temsilciliği verildikten sonra faaliyetlere başladık. Federasyonumuz tarafından ilk resmi turnuva Antalya Alanya'da yapıldı. Bingöl ekibi olarak katılıp Türkiye 3'üncüsü olduk. Bingöl'de de ilk olarak Solhan Belediyesi tarafından Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı. Bizler de Ayak Tenisi Bingöl il temsilciliği olarak turnuvanın yapılmasını koordine ediyoruz. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de turnuvaya destek verdi. 12 takım katıldı. Salı ve çarşamba günleri grup müsabakaları yapıldı. Bugün de final müsabakaları yapılarak turnuva tamamlandı. Dereceye giren takımlarımıza kupa, madalya ve hediyeler verildi. Bugün yanımızda olan Kaymakamımız Mustafa Hamit Kıyıcı, Solhan Belediyesi desteği ile yapılan bu turnuva için öncelikle Belediye Başkanımız Abdulhakim Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan ve emeği keçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bingöl'de ilk turnuvayı yapıyoruz. Kurban Bayramı sonrasında Bingöl'de federasyon olarak geniş kapsamlı bir turnuva yapmayı planlıyoruz" dedi.

Final müsabakası sonrasında yapılan gösteri karşılaşmasında gençlerle beraber sahaya çıkıp ayak tenisi oynayan Kaymakam Kıyıcı ve Başkan Yıldız takımları tebrik ederek bu tür organizasyonların devamlılığını diledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı