Söke çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
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Söke çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

18.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:49
Söke çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, "Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Söke ilçe merkezinden geçen, Söke Çayında zaman zaman oluşan taşkınlarla yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine zarar verdiği bilinmektedir. Tekrar aynı sorunlarının yaşanmaması ve ilçe merkezinin daha estetik bir görünüme kavuşması için Söke Çayının 2 bin 250 metrelik kısmının ıslahı planlanmış olup, 1450 metrelik kısmında ıslah çalışmaları tamamlanmıştır. İş fiziki olarak yüzde 65 mertebesindedir. Geri kalan kısımda ıslah çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Söke ilçe merkezi ve 2 bin 360 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş; ilçe merkezi estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır" dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız açıklamasının devamında "Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Söke çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
Söke çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
Söke çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
Söke çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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