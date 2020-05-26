Sokak kısıtlamasında dördüncü gün
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Sokak kısıtlamasında dördüncü gün

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona eriyor.

Sokak kısıtlamasında dördüncü gün
26.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:35

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona eriyor.

Kısıtlamanın son gününde İstanbul yine sakindi. Kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayan, muaf olmadığı halde sokağa çıkanları denetledi.

Beyoğlu'nda uygulamayı ihlal eden, uyarılara rağmen grup halinde dışarı çıkan gençler durduruldu. 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza kesilirken, bekçiye direnenbir kişi de gözaltına alındı.

Taksim'de ise kısıtlamayı dikkate almadan sokağa çıkan Fas uyruklu 3 turiste 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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