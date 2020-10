Sokak hayvanları için hafta sonları Denizli'den, Manisa'ya geliyor

MANİSA'da uzun yıllar sınıf öğretmeni olarak çalışıp emekli olduktan sonra 3 yıl da bir özel okulda çalışarak, kazancının her ay 3 bin lirasını sokak hayvanlarının bakımı için harcayan Güldeniz Semerci (55), Denizli'ye taşınmasından sonra da bundan vazgeçmedi. 7 aydır her hafta sonu gidiş dönüş toplam 416 kilometre yol kateden Semerci, can dostlarının bakımını yapıyor.

Manisa'da 31 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2017 yılında emekli olan 1 çocuk annesi Güldeniz Semerci, yaşamını sokak hayvanlarının bakımına adadı. Emekli maaşı ile köpeklere mama alarak besleyen Semerci, daha sonra sokak hayvanlarına daha çok mama alabilmek için bir özel okulda öğretmenliğe başladı. 3 yılda özel okulda görev yapan Semerci, emekli maaşının yanı sıra özel okuldan kazandığı paranın her ay toplam 3 bin lirasını sokak hayvanları ile paylaşarak onların beslenmesi ve bakımı için harcadı. Semerci, 7 ay önce kişisel sorunları nedeniyle Denizli'ye taşınmak zorunda kaldı. Ancak, geride bıraktığı can dostu sokak hayvanlarını unutmadı. Semerci her hafta sonu gidiş dönüş 416 kilometre yol kat edip Manisa'ya gelerek sokak hayvanlarının bakımları ile ilgileniyor. Semerci, mama alamadığı zamanlarda ise ekmek ve kasaplardan topladığı kemiklerle can dostlarını besliyor.

EMEKLİ MAAŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARCIYOR

Emekli olmasının ardından kendini sokak hayvanlarına adadığını belirten Güldeniz Semerci, "Dünya tüm canlılara ait. Tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir. Pandemi döneminde hayvan severler için yayınlanan genelge kapsamında hemen hemen her gün yaşadığım Denizli'den Manisa'ya geldim ve sokak köpek ve kedilerini besledim" dedi. Sokak köpek ve kedilerini Denizli'ye taşınırken arkasında bırakmanın kendisini üzdüğünü belirten Semerci, "Pandemiden önce daha azdı ama pandemi döneminde her ay sokak hayvanları için harcadığım para 3 bin lirayı buldu. Emekli maaşımı harcadım ama yine de besledim onları. Bana göre her canlının yaşam hakkı var. Sokak hayvanları, dertlerini anlatamaz ki size. Düşünsenize eviniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Kar, kış sürekli dışarıdasınız. Sokak hayvanları işte böyle zor bir durumda. O nedenle bu can dostlara sahip çıkılmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

