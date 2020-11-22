Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi

22.11.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:58
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde şehrin caddelerinde sessizlik hakimdi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde şehrin caddelerinde sessizlik hakimdi. Görevli araçlar dışında vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye'de de ek tedbirleri getirdi. Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, Bursa sokak ve caddelerinde sessizlik hakimdi. Şehrin hareketli meydanlarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı'ndan görevli araçlar dışında vatandaşların olmadığı gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında bu akşam 20.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. - BURSA

Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da sessizlik hakimdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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