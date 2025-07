9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Squid Game dizisindeki polis kim, gerçek adı ne? Wi Hajoon kimdir? Hwang Jun-ho karakteri gerçekte kim? İşte cevabı!

SQUİD GAME DİZİSİNDEKİ POLİS KARAKTERİ KİM?

Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game karakterleri merak ediliyor. Dizide, kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren polis memuru karakteri en çok merak edilen ve sevilen karakterler arasında yer aldı. Karakterin Squid Game dizisindeki adı Hwang Jun-ho idi. Squid Game dizisindeki polis memurunun gerçek adı ise, Wi Ha-joon 'dur.

Wİ HA-JOON KİMDİR?

Wi Ha-jun 5 Ağustos 1991 doğumlu Güney Koreli bir aktör ve modeldir. Gonjiam: Haunted Asylum (2018) ve Midnight (2021) filmlerinin yanı sıra Something in the Rain (2018), Romance Is a Bonus Book (2019), 18 Again (2020 ) adlı televizyon dizisindeki rolleriyle tanınır ve en son Squid Game (2021) dizisinde rol almıştır. Squid Game dizisi ona uluslararası bir ün kazandırmıştır.

Kilo: 68kg

Boyu: 1.80

Burç: Aslan

Eğitim: Sungkyul Üniversitesi Tiyatro ve Film Bölümü

Wİ HA-JOON DİZİLERİ

Que Sera, Sera | Kang Tae Joo

Bad and Crazy | "K"

Squid Game | Joon Ho

18 Again | Ye Ji Hoon

Soul Mechanic | Oh Yoo Min (bölüm 1,4)

Romance is a Bonus Book | Ji Seo Jun

Matrimonial Chaos | Im Shi Ho

With Coffee | Lee Ha Min

Something in the Rain | Yoon Seung Ho

My Golden Life | Kim Ki Jae

Goodbye Mr. Black | Ha Joon

Wİ HA-JOON FİLMLERİ

Shark: The Beginning | Jung Do Hyun

Midnight | Do Sik

Miss & Mrs. Cops | Woo Joon

Gonjiam: Haunted Asylum | Ha Joon

The Chase | Na Jung-Hyuk (genç)

Anarchist from Colony | Koreli genç adam

Eclipse | Jung Tae

Bad Guys Always Die | Cha Myung Ho

Coin Locker Girl | Woo Gon (genç)

Wİ HA-JOON Instagram hesabı: @wi__wi__wi

