HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, PFDK'ye sevk edildi
07.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında rakibine tekme atarak oyundan ihraç edilen Feghouli kural dışı hareketi, Göztepe mücadelesinde kırmızı kart gören Serdar Aziz ise hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Arouna Kone'yi ise talimatlara ayırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile yönetici Fikret Onur da sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Denizlispor Kulübü de saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Kovid-19 önlemlerine uymayanlar PFDK'de

TFF Hukuk Müşavirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uymayan birçok kişiyi PFDK'ye sevk etti.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yöneticisi Müslüm Özmen, Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Emrah Atasoy, MKE Ankaragücü Kaleci Antrenörü Ümit Şahin, antrenörü Atila Gerin, görevlileri İlker Kıreker, Okan Elmas, BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcusu Murat Yıldırım, kaleci antrenörü İlker Avcıbay, görevlileri Yusuf Yılmaz ile Murat Alpay, Hes Kablo Kayserispor Kulübü yöneticileri Mustafa Tokgöz ile Süleyman Akın, antrenörü Gökhan Ünal, masörü Murat Karakaya, PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig'den 5 futbolcu disiplin kurulan sevk edildi

TFF 1. Lig'de mücadele eden 5 futbolcu, PFDK'ye gönderildi.

Adanasporlu futbolcu Canberk Dilaver, Bursasporlu futbolcu Tayfur Bingöl ile Hataysporlu futbolcular Aabid Rayane, Selim Ilgaz ve Alican Özfesli, PFDK'ye verildi.

Eskişehirspor, İstanbulspor ve Hatayspor kulüplerinin yanı sıra Hatayspor Kulübü görevlileri Murat Akyüz ve Seydi Gençoğlu, Mithat Baklacı, Mehmet Damar, Giresunspor Kulübü idarecisi Sinan Akgün, Altay masörü Uğur Baloğlu da farklı gerekçelerle disipline yollandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 3. Sayfa
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi Güncel
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti 3. Sayfa
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü Ekonomi
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
F.Bahçe, son dakikalarda 2. gole çok yaklaştı! Sarı-lacivertliler bastırıyor
F.Bahçe, son dakikalarda 2. gole çok yaklaştı! Sarı-lacivertliler bastırıyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Buse Varol Ebru Gündeş Kemal Sunal
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, PFDK'ye sevk edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 20:22:32. #1.14#
title