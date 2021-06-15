SOCAR Türkiye yönetim binalarında yeşil enerji kullanacak
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SOCAR Türkiye yönetim binalarında yeşil enerji kullanacak

SOCAR Türkiye yönetim binalarında yeşil enerji kullanacak
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye, karbon ayak izini azaltma hedefiyle yönetim binaları ve bazı tesislerinde yenilenebilir enerji kullanacak.

SOCAR Türkiye, karbon ayak izini azaltma hedefiyle yönetim binaları ve bazı tesislerinde yenilenebilir enerji kullanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl şirketin 14,5 milyon kilovatsaatlik toplam 22 elektrik tüketim noktası yeşil enerjiye dönecek.

Bu kapsamda, SOCAR Türkiye Vadistanbul'daki genel merkez ve iştiraklerine ait 4 yönetim binası, 10 istasyon, 2 depo ve depolama tesisi, 3 acil müdahale birim ofisi, 2 vana grubu ve 1 arşiv binasında kullanılan elektriği yeşil enerjiden karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, şirketin stratejik öncelikleri arasında sürdürülebilirlik başlığı altında düşük karbon, döngüsel ekonomi ve çevre dostu operasyonların geliştirilmesi bulunduğunu belirtti.

Gahramanov, sürdürülebilir enerjide elektriğin hangi kaynaktan üretildiğinin, tüketiciler ve kurumlar için artık daha önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İştiraklerimizin merkezlerinin de bulunduğu 4 yönetim binası ile birlikte toplam 22 tüketim noktasında tükettiğimiz elektriği yeşil enerjiye dönüştürmeye karar verdik. 2021'de İstanbul'daki genel merkezimiz de dahil tüm bu noktalarda tüketilen elektriğin toplam 14,5 milyon kilovatsaati bulacağı düşünüldüğünde, her yıl yaklaşık bu kadarlık elektrik tüketimimizin artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını söyleyebiliriz."

Öte yandan, SOCAR Türkiye'nin bir iştiraki olarak doğal gaz ve elektrik satışı yapan SOCAR Enerji Ticaret AŞ, nihai tüketicilerin karbon ayak izlerini azaltmak ve nötrleştirmek için yenilenebilir enerji kaynağından üretilen ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası ile belgelendirilmiş yeşil enerji ve Gold Standard, VCS gibi uluslararası karbon sertifikası satışlarına başladı.

Şirket, bu bağlamda 2021'de mevcut elektrik müşteri portföyünün yüzde 1,6'sını yeşil enerji satışı olarak gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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