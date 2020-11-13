Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi
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Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi

13.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:41
Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi

Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi.

Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi.

Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları, operasyonel ve kültürel entegrasyon sürecinin tamamlanması ile birlikte yenilendi. Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov konuyla ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Bursagaz ve Kayserigaz'ı Türkiye ailemize katarak, doğal gazın üretim, iletim, dağıtım ve ticaret zincirinin tüm halkalarını tamamlamıştık. Azerbaycan ve Gürcistan'da uzun yıllara dayanan doğal gaz dağıtım tecrübesi ile Bursagaz ve Kayserigaz'ın Türkiye'de sektöre yön veren bilgi ve birikimleri bir araya gelerek, güçlü bir sinerji ortaya çıkardı. Bu entegrasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere Türkiye Doğal Gaz İş Birimi'ni oluşturarak, Türkiye ve grup şirketlerinde başlattığımız daha yalın, verimli ve yenilikçi süreç kapsamında, Bursagaz ve Kayserigaz aboneleri, bu güçlü yapının farkını, artan hizmet kalitesi ile bir süredir deneyimliyorlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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