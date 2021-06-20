SOCAR Türkiye grup şirketlerine 3 ödül birden
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SOCAR Türkiye grup şirketlerine 3 ödül birden

SOCAR Türkiye grup şirketlerine 3 ödül birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye grup şirketleri, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen "2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri"nde iki kategoride üç ödülün sahibi oldu.

SOCAR Türkiye grup şirketleri, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen "2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri"nde iki kategoride üç ödülün sahibi oldu. Organik kimyasallar ihracatı kategorisinde SOCAR Ticaret 1. olurken, mineral yakıtlar ihracatında da 1.'liği STAR Rafineri, 2.'liği ise SOCAR Ticaret elde etti.

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, İKMİB tarafından düzenlenen '2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde iki grup şirketiyle ilk iki sırada yer alarak ihracatın devler liginde zirvedeki konumunu perçinledi. Türkiye'nin toplam ihracatında önemli bir paya sahip olan kimya sektöründe en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan kurumların belirlendiği İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde SOCAR Türkiye grup şirketlerinden SOCAR Ticaret, organik kimyasallar ihracatı kategorisinde 1.'liği elde etti. Mineral yakıtlar ihracatında STAR Rafineri 1. olurken, aynı kategoride 2.'liği de SOCAR Ticaret ile alan SOCAR Türkiye, iki kategoride de zirvenin sahibi oldu. Ödülleri SOCAR Türkiye adına Rafineri ve Petrokimya İş Birimi CFO'su Elchin Ibadov aldı.

2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde alınan başarılı sonuçları değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Pandemi şartları altında geçen zor bir yıl olan 2020, özellikle rafineri ve petrokimya sektöründe büyük bir daralmaya yol açtı. Global ölçekte üretim kesintilerinin yaşandığı bu sarsıcı dönemde SOCAR Türkiye olarak grup şirketlerimiz STAR Rafineri ve Petkim'in entegre yapısı sayesinde üretimimize kesintisiz olarak devam etmeyi sürdürdük. Bu kritik dönemde grup şirketlerimizle gerçekleştirdiğimiz ihracatın yanında üretimimizi iç pazara yönlendirerek yerli sanayicimiz ve ihracatçılarımızın da kesintisiz üretim yapabilmelerine destek olduk. İhracatçılarımızı, petrokimya hammaddelerinde yaşanan küresel arz şokunun etkilerinden mümkün olduğunca koruyarak üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli hammaddeleri sağladık. Zorlu bir dönemde elde edilen bu başarıların çok daha anlamlı olduğunu biliyoruz. Üretimden gelen potansiyelimizi, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için kullanmak bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

SOCAR Türkiye grup şirketlerine 3 ödül birden
SOCAR Türkiye grup şirketlerine 3 ödül birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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