Sneijder objektifliğini kaybetti! Beşiktaş'ın verilmeyen golünde hakemi savundu

Wesley Sneijder, Beşiktaşlılar'ın tepkisini çekti. Hollanda'da yorumculuk yapan Galatasaraylı efsane, Kenan Karaman'ın attığı golde faul olduğunu ifade etti. Ancak birçok hakem ve futbol yorumcusu, golde faul olmadığını söyledi.

"VAR İPTAL EDERDİ"

Sneijder, Kenan'ın pozisyonu için, "Beşiktaş'ın verilmeyen golünde omuzla müdahale var. Hakem doğru karar verdi. Gol verilseydi de VAR incelemesi sonucu iptal edilecekti" dedi.

Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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