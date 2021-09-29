Sneijder objektifliğini kaybetti! Beşiktaş'ın verilmeyen golünde hakemi savundu - Haberler Spor
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Sneijder objektifliğini kaybetti! Beşiktaş'ın verilmeyen golünde hakemi savundu

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Sneijder objektifliğini kaybetti! Beşiktaş'ın verilmeyen golünde hakemi savundu

Hollanda'da yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Beşiktaş'ın attığı golde faul olduğunu savundu. Galatasaray - PSV maçlarında objektif yorumlar yapan Sneijder, altyapısından yetiştiği Ajax'ın maçında aynı duruşta değildi. Otoriteler Kenan'ın golünde faul olmadığı yorumunda birleşirken Sneijder, "Bence bir müdahale var. Gol verilseydi de iptal edilirdi. Hakem doğru karar verdi" dedi.

Wesley Sneijder, Beşiktaşlılar'ın tepkisini çekti. Hollanda'da yorumculuk yapan Galatasaraylı efsane, Kenan Karaman'ın attığı golde faul olduğunu ifade etti. Ancak birçok hakem ve futbol yorumcusu, golde faul olmadığını söyledi.

Sneijder objektifliğini kaybetti! Herkes Beşiktaş'ın golünde hata olduğunu söyledi, o hakemi savundu

"VAR İPTAL EDERDİ"

Sneijder, Kenan'ın pozisyonu için, "Beşiktaş'ın verilmeyen golünde omuzla müdahale var. Hakem doğru karar verdi. Gol verilseydi de VAR incelemesi sonucu iptal edilecekti" dedi.

Sneijder objektifliğini kaybetti! Beşiktaş'ın verilmeyen golünde hakemin tarafında durdu

Sneijder objektifliğini kaybetti! Beşiktaş'ın verilmeyen golünde hakemin tarafında durduGörüntüler Exxen'den alınmıştır.

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