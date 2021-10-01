SMO içerisindeki 5 grup 'Devrimciler Hareketi' çatısı altında birleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SMO içerisindeki 5 grup "Devrimciler Hareketi" çatısı altında birleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
SMO içerisindeki 5 grup

Suriye Milli Ordusu (SMO) içerisindeki büyük grupların katılımı ile oluşturulan AZM Operasyon Odası üyesi 5 grup, Türkmen Komutan Fehim İsa liderliğinde "Devrimciler Hareketi" çatısı altında birleşti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) içerisindeki büyük grupların katılımı ile oluşturulan AZM Operasyon Odası üyesi 5 grup, Türkmen Komutan Fehim İsa liderliğinde "Devrimciler Hareketi" çatısı altında birleşti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) içerisindeki büyük grupların katılımı ile oluşturulan AZM Operasyon Odası üyesi 5 grup, "Devrimciler Hareketi" çatısı altında birleşti. Birleşen gruplar genel komutanlık için oybirliği ile Türkmen Komutan Fehim İsa'yı seçtiler. Devrimciler Hareketi içerisinde yer alan gruplar ise, Feylak-üş Şam, Sultan Murad Tümeni, I.Tümen (Kuzey Tugayı, 9.Tümen, 112.Tugay), Muntasır Billah Tümeni ve Suvvar-ı Şam oldu.

"Suriye Devrimi için önemli bir adım gerçekleştirdik"

İsa yaptığı açıklamada, "Suriye Devrimi için önemli bir adım gerçekleştirdik. Hatırlayacaksınız kısa bir süre önce Suriye Milli Ordusu içerisindeki grupların kahir ekseriyetinin katılımı ile AZM Operasyon Odası'nı kurmuştuk. Bugün AZM Operasyon Odası bünyesindeki beş Suriye Milli Ordusu Grubu olarak 'Devrimciler Hareketi' adı altında birleşme kararı aldık. Hem zalim Esed Rejimi ile hem de terör örgütleri ile mücadelemize daha güçlü bir şekilde yılmadan, yıkılmadan devam edeceğiz. Zafer inananlarındır" diye konuştu. - AFRİN

SMO içerisindeki 5 grup Devrimciler Hareketi çatısı altında birleşti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Şafak Sezer Pınar Deniz Amelia Hamlin
Spor Marcao Muslera Mehmet Topal Lionel Messi Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SMO içerisindeki 5 grup 'Devrimciler Hareketi' çatısı altında birleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 22:08:35. #1.17#