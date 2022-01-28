SMMM staj başlatma sınavı 2022 ne zaman? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir staj başlatma sınavı ne zaman?

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SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI 2022 NE ZAMAN?

İşte 2022 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

YMM Sınavı (1.Dönem)

Sınav Tarihleri: 28 Mayıs - 6 Haziran 2022

28 Mayıs - 6 Haziran 2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 04/04/2022 - 25/04/2022

04/04/2022 - 25/04/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 04/04/2022 - 25/04/2022

04/04/2022 - 25/04/2022 Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr) Dosya Teslimi (TESMER)

YMM Sınavı (2.Dönem)

Sınav Tarihleri: 20-29 Ağustos 2022

20-29 Ağustos 2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 13/06/2022 - 04/07/2022

13/06/2022 - 04/07/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 27/06/2022 - 18/07/2022

27/06/2022 - 18/07/2022 Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.

YMM Sınavı (3.Dönem)



Sınav Tarihleri: 3-12 Aralık 2022

3-12 Aralık 2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 19/09/2022 - 10/10/2022

19/09/2022 - 10/10/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 17/10/2022 - 07/11/2022

17/10/2022 - 07/11/2022 Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.

SMMM Sınavı (1.Dönem)

Sınav Tarihleri: 19-20 Mart 2022

19-20 Mart 2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 03/01/2022 - 31/01/2022

03/01/2022 - 31/01/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/02/2022 - 21/02/2022

01/02/2022 - 21/02/2022 Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr) Dosya Teslimi (SMMM Odaları)

SMMM Sınavı (2.Dönem)

Sınav Tarihleri: 16-17 Temmuz 2022

16-17 Temmuz 2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 05/05/2022 - 31/05/2022

05/05/2022 - 31/05/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/06/2022 - 20/06/2022

01/06/2022 - 20/06/2022 Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.

SMMM Sınavı (3.Dönem)

Sınav Tarihleri: 26-27 Kasım 2022

26-27 Kasım 2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 01/09/2022 - 30/09/2022

01/09/2022 - 30/09/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 03/10/2022 - 25/10/2022

03/10/2022 - 25/10/2022 Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.

Özel SMMM Sınavı (1.Dönem)

Sınav Tarihleri: 20.03.2022

20.03.2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 07/02/2022 - 28/02/2022

07/02/2022 - 28/02/2022 Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)

Özel SMMM Sınavı (2.Dönem)



Sınav Tarihleri: 29.05.2022

29.05.2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 18/04/2022 - 09/05/2022

18/04/2022 - 09/05/2022 Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)

Özel SMMM Sınavı (3.Dönem)



Sınav Tarihleri: 17.07.2022

17.07.2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 06/06/2022 - 27/06/2022

06/06/2022 - 27/06/2022 Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)

Özel SMMM Sınavı (4.Dönem)

Sınav Tarihleri: 18.09.2022

18.09.2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 08/08/2022 - 29/08/2022

08/08/2022 - 29/08/2022 Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)

Özel SMMM Sınavı (5.Dönem)

Sınav Tarihleri: 27.11.2022

27.11.2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 17/10/2022 - 07/11/2022

17/10/2022 - 07/11/2022 Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi

Sınav Tarihleri: 20.03.2022

20.03.2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 07/02/2022 - 28/02/2022

07/02/2022 - 28/02/2022 Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr)

Staja Giriş Sınavı (1.Dönem)

Sınav Tarihleri: 12.03.2022

12.03.2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 03/01/2022 - 31/01/2022

03/01/2022 - 31/01/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 03/01/2022 - 31/01/2022

03/01/2022 - 31/01/2022 Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr) Dosya Teslimi (SMMM Odaları)

Staja Giriş Sınavı (2.Dönem)

Sınav Tarihleri: 11.06.2022

11.06.2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 01/04/2022 - 29/04/2022

01/04/2022 - 29/04/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/04/2022 - 29/04/2022

01/04/2022 - 29/04/2022 Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.

Staja Giriş Sınavı (3.Dönem)

Sınav Tarihleri: 15.10.2022

15.10.2022 Dosya Başvuru Tarihleri: 01/08/2022 - 31/08/2022

01/08/2022 - 31/08/2022 Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/08/2022 - 31/08/2022

01/08/2022 - 31/08/2022 Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1. İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, yukarıda dosya başvurular için belirlenen son tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları ve ön başvurularını

TEOS üzerinden yapmaları gereklidir.

2. İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; yukarıda dosya başvuruları için belirlenen son tarih itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri

ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

3. SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin yukarıda, dosya başvuruları için

belirlenen tarihler arasında "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

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