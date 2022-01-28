SMMM staj başlatma sınavı 2022 ne zaman? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir staj başlatma sınavı ne zaman?
- Güncelleme:
SMMM staj başlatma sınavı ne zaman sorusu merak ediliyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir staj başlatma sınavına girmeyi düşünen adayla tarihler hakkında SMMM staj başlatma sınavı 2022 ne zaman? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir staj başlatma sınavı ne zaman? sorularıyla araştırmalara başladı. İşte detaylar haberimizde...
SMMM staj başlatma sınavı 2022 ne zaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavir staj başlatma sınavına girmeyi düşünen adayla tarihler hakkında SMMM staj başlatma sınavı 2022 ne zaman? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir staj başlatma sınavı ne zaman? sorularıyla araştırmalara başladı. İşte SMMM staj başlatma sınavı tarihleri haberimizde...
SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI 2022 NE ZAMAN?
İşte 2022 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi
YMM Sınavı (1.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 28 Mayıs - 6 Haziran 2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 04/04/2022 - 25/04/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 04/04/2022 - 25/04/2022
- Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr) Dosya Teslimi (TESMER)
YMM Sınavı (2.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 20-29 Ağustos 2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 13/06/2022 - 04/07/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 27/06/2022 - 18/07/2022
- Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.
YMM Sınavı (3.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 3-12 Aralık 2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 19/09/2022 - 10/10/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 17/10/2022 - 07/11/2022
- Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.
SMMM Sınavı (1.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 19-20 Mart 2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 03/01/2022 - 31/01/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/02/2022 - 21/02/2022
- Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr) Dosya Teslimi (SMMM Odaları)
SMMM Sınavı (2.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 16-17 Temmuz 2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 05/05/2022 - 31/05/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/06/2022 - 20/06/2022
- Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.
SMMM Sınavı (3.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 26-27 Kasım 2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 01/09/2022 - 30/09/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 03/10/2022 - 25/10/2022
- Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.
Özel SMMM Sınavı (1.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 20.03.2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 07/02/2022 - 28/02/2022
- Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)
Özel SMMM Sınavı (2.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 29.05.2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 18/04/2022 - 09/05/2022
- Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)
Özel SMMM Sınavı (3.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 17.07.2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 06/06/2022 - 27/06/2022
- Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)
Özel SMMM Sınavı (4.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 18.09.2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 08/08/2022 - 29/08/2022
- Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)
Özel SMMM Sınavı (5.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 27.11.2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 17/10/2022 - 07/11/2022
- Açıklama: Başvuru (http://mue.tesmer.org.tr)
C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi
- Sınav Tarihleri: 20.03.2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 07/02/2022 - 28/02/2022
- Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr)
Staja Giriş Sınavı (1.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 12.03.2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 03/01/2022 - 31/01/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 03/01/2022 - 31/01/2022
- Açıklama: Başvuru (http://ssi.tesmer.org.tr) Dosya Teslimi (SMMM Odaları)
Staja Giriş Sınavı (2.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 11.06.2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 01/04/2022 - 29/04/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/04/2022 - 29/04/2022
- Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.
Staja Giriş Sınavı (3.Dönem)
- Sınav Tarihleri: 15.10.2022
- Dosya Başvuru Tarihleri: 01/08/2022 - 31/08/2022
- Tekrar Başvuru Tarihleri: 01/08/2022 - 31/08/2022
- Açıklama: Başvuru Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu yapılır.
ÖNEMLİ BİLGİLER
1. İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, yukarıda dosya başvurular için belirlenen son tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları ve ön başvurularını
TEOS üzerinden yapmaları gereklidir.
2. İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; yukarıda dosya başvuruları için belirlenen son tarih itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri
ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.
3. SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin yukarıda, dosya başvuruları için
belirlenen tarihler arasında "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.