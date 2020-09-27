Siyasi partilerden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siyasi partilerden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki

27.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:08
Siyasi partilerden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Destici, mesajında, saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'a, dolayısıyla Türk milletine karşı kahpe saldırılarını şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Önder Aksakal da mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman olduğu gibi can Azerbaycan kardeşliğinin gereğini yapacaktır. Bölgenin huzur ve güvenine yapılmış bu saldırı birçok masum insanı da hedef almıştır. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Fatih Erbakan da mesajında, saldırı sonucu şehit olan Azerbaycan vatandaşları ve askerlerine Allah'tan rahmet dileyerek, Türk milletinin Azerbaycan'ın her anlamda yanında olduğunu bir kez daha ilan ettiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aytaç Ağırlar Nebahat Çehre Meryem Uzerli
Spor Falcao Can Bartu Murat Şahin Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Sabah Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siyasi partilerden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 14:26:16. #1.14#
title