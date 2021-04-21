Siyanürlü atık maddenin yola dökülmesi davasında sanıklara 5 yıl onar ay hapis cezası

Büyükçekmece'de, siyanür içeren atık maddeyi yol kenarına dökerek 9 koyunun ölmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanık "hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan 5 yıl onar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükçekmece'de, siyanür içeren atık maddeyi yol kenarına dökerek 9 koyunun ölmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanık "hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan 5 yıl onar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu katılmadı. Sanıkları avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada davanın esası hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu'nun "hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Ramazan Kuru'nun avukatı, çevreye verilen zararla ilgili olarak müvekkilinin bir sorumluluğu olmadığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu'yu "hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl hapis ve 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların yargılamadaki iyi halinden dolayı cezayı 5 yıl onar ay hapis ve seksenüçer gün adli para cezasına indiren heyet, adli para cezasının günlüğünü 20 liradan toplam binaltıyüzaltmışar lira olarak sanıkların ödemelerine hükmetti.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Günoğlu'nun atık madde taşımacılığı yapan bir şirkette şoför olarak çalıştığı, diğer sanık Ramazan Kuru'nun ise atık madde taşımacılığına aracılık yaptığı belirtiliyordu.

İddianamede, Kuru'nun 3 Nisan 2018'de, Günoğlu'na telefonla araçlarının arızalandığını söyleyerek, atık maddeyi alıp uygun bir yere boşaltmasını istediği kaydediliyor.?

Yükün anlaşma gereği Gebze'de faaliyet gösteren bir şirkete teslim edilmesi gerektiği aktarılan iddianamede, sanık Günoğlu'nun, Kuru'nun talimatı uyarınca atığı Esenyurt'ta bulunan bir kanalizasyon giderine boşalttığı ifade ediliyordu.

Günoğlu'nun aynı gün yeniden atık yük yüklendiği anlatılan iddianamede, sanığın atığı Başakşehir'de faaliyet gösteren arıtma tesisine götürmek üzere yola çıktığı ancak Büyükçekmece'de belirlenemeyen miktarda atık maddeyi yol kenarına boşalttığı, daha sonra da yükün tamamını arıtma tesisinde boşaltılmış gibi belge aldığı anlatılıyordu.

Atık maddenin yakınlardaki dere yatağı ve su birikintisine karıştığı, müşteki Halim Yenici'ye ait 9 koyunun buradan içtikleri su nedeniyle kısa süre içerisinde öldükleri aktarılan iddianamede, şunlar kaydediliyordu.

"Şikayetçi elektrik direğinde kaçak olduğu düşüncesiyle TEDAŞ ekiplerine haber vermiş ancak kaçak olmadığı anlaşıldığında, İSKİ ekiplerince sudan numune alınmıştır. Yapılan analiz raporuna göre, atık maddenin diğer maddeler ile siyanür içerdiği tespit edilmiştir."

Sanıkların ilgili arıtma tesislerine götürmeleri gereken siyanürhail zehirli atık içeren maddeleri, çevre ve canlı sağlığı için tehlike oluşturacak şekilde boşaltmak suretiyle çevrenin kasten kirletilmesi suçunu işledikleri vurgulanan iddianamede, sanıklar Bülent Günoğlu ve Ramazan Kuru hakkında "hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ve bin gün adli para cezası isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş