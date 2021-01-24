"Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"ne coğrafi işaret tescili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"ne coğrafi işaret tescili

24.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:32

Eskişehir'in önemli kültür miraslarından "Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"nin coğrafi işaret tescilinin yapıldığı bildirildi.

Eskişehir'in önemli kültür miraslarından "Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"nin coğrafi işaret tescilinin yapıldığı bildirildi.

Eskişehir Ticaret Odasından (ETO) yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) "Eskişehir met helvası" ve "Eskişehir çiböreği"nin ardından Sivrihisar ilçesine özgü takılar olan incili küpe ve cebenin de tescil edildiği belirtildi.

İlin coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 4'e yükseldiği duyurulan açıklamada ayrıca, ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler'in görüşlerine yer verildi.

Eskişehir'in değerlerine ve şehre özgü ürünlerine sahip çıkmaktan mutluluk duyduklarını belirten Güler, "Eskişehir'e özgü yöresel ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanmasının öneminin farkındayız. Eskişehir'in mirasının gelecek kuşaklara aktarılması ve şehre ekonomik değer olarak kazandırılması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı odalar arasında en çok coğrafi işaretli ürün tescil ettiren 8'inci oda oldu." ifadelerini kullandı.

Güler, "Eskişehir simidi", "Sorkun çömleği" ve "Mihalıççık kirazı"nın tescillerin alınması amacıyla çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Eskişehir'in lezzetlerini koruma altına almaya devam edeceklerini vurgulayan Güler, "TOBB, ülkemizdeki yöresel ürünlerin tescil edilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önem veriyor. TOBB'a bağlı odalar tarafından bugüne kadar 261 ürünün coğrafi tescili gerçekleştirildi. Biz de Eskişehir olarak desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Ali Şansalan Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"ne coğrafi işaret tescili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 13:40:56. #1.16#
title