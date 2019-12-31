Sivil toplum kuruluşlarından yeni yıl mesajları

31.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:48

Bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yayımladıkları mesajlarda, yeni yılın sağlıklı, mutlu ve barış içinde geçmesini diledi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 2020 yılı için beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, başta Suriye'de devam eden olmak üzere dünyada savaşların ve çatışmaların son bulmasının insanlığın ortak temennisi olduğunu ifade etti.

Beklenti ve umutlarını yeni yıla taşıdıklarına işaret eden Kartaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada, tüm insanlığın huzur, özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 2020 yılının umutlarımızın, hayallerimizin gerçekleştiği, savaşların son bulduğu, dostluğun, kardeşliğin, özgürlüğün, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü, umutlarımızın gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de tüm dünyada huzur ve güvenin hakim olmasını diledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da esnaf ve sanatkarların sesini olabildiğince duyurmaya çalıştıklarına dikkati çeken Palandöken, "Sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her şeyin üstesinden geldiğimiz bir yılı daha bitirdik. Yeni yılın başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm ülkemize bolluk, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden direksiyon başında görevini icra eden şoför esnafının yeni yıla umutlu girdiğini bildirdi.

Apaydın, yeni yılda ulaşım sektöründeki sorunların yeni yılda çözülerek, beklentilerinin karşılanacağını ümit ettiklerini kaydetti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni yılda veteriner hekimlerin fiili hizmet zammı ve özlük hakları gibi taleplerinin karşılanmasını beklediklerini kaydetti.

Veteriner hekimlik mesleğinin tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik önemde görüldüğünün altını çizen Eroğlu, meslekleriyle ilgili yeni yılda gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, "Geçmiş gün ve ayların etraflıca muhasebesini yapmak, geleceğe dönük umutları yeni baştan formatlamak bizleri umutlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA