Sivassporlu Hakan Arslan, rakip fileleri boş geçmiyor
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Sivassporlu Hakan Arslan, rakip fileleri boş geçmiyor

13.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:32
Sivassporlu Hakan Arslan, rakip fileleri boş geçmiyor

Demir Grup Sivasspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Süper Lig'de attığı gollerle dikkati çekiyor.

Demir Grup Sivasspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Süper Lig'de attığı gollerle dikkati çekiyor.

Sivasspor'un Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri havalandıran takım kaptanı Hakan Arslan, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlıların deplasmanda Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı ve sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmalarda birer, iç sahada Gaziantep'i 2-1 mağlup ettiği maçta ise iki kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinde 237 Süper Lig maçında forma şansı bulan 32 yaşındaki oyuncu, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 38 kez havalandırırken, Türkiye Kupası'nda görev yaptığı 46 karşılaşmada ise 13 kez gol atma başarısı gösterdi.

Sivasspor'da ligde 6 gollü Hakan Arslan'ın yanı sıra hücuma dönük orta saha oyuncusu Max Gradel'in 9, Malili forvet Mustapha Yatabare'nin 6, orta saha oyuncusu Faycal Fajr'in 3, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un 2, Fildişi Sahilli golcü oyuncu Arouna Kone'nin, ABD'li forvet Tyler Boyd'un, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'nin, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Ziya Erdal'ın birer golü bulunuyor.

Sivasspor'un ligin 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Karagümrüklü oyuncu Joseph Lichaj kendi kalesine gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 20:35:36. #1.14#
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