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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor

Demir Grup Sivasspor, sporcularının evde veya antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

01.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:39
Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor

Demir Grup Sivasspor, sporcularının evde veya antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lige verilen arada futbolcularımız bireysel antrenmanlarını sürdürmeye devam ederken Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın hazırladığı özel program doğrultusunda evlerinde hareket ediyor.

Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılarımız, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre hareket edecek" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kulübün paylaştığı videolar


Kaynak: DHA

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