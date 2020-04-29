Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir performans sergileyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Erdoğan Yeşilyurt, önceliğinin Sivas'ta kalmak olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere verilen arada futbolu çok özlediğini söyledi.

Erdoğan Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini, bu dönemde vaktinin çoğunu ailesi ile evinde geçirdiğini, uyarılara ve kurallara uyarak evden çıkmamaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Lige verilen arada kulübün kendilerine verdiği idman programını uyguladıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, tesislerin kapalı olmasına rağmen sahaların açık tutulduğunu ve bireysel olarak sahalarda koştuklarını kaydetti.

Kırmızı-beyazlı futbolcu, liglere verilen aranın futbolcular olarak kendilerini kötü etkilediğini vurgulayarak, "Belki ligler tekrar başladığı zaman daha hırslı ve motivasyonumuz yüksek çıkarız. Sonuçta 8 maçımız kaldı. Liglerin oynanacağını duydum. Buna hepimiz çok sevindik. Çıkıp kalan 8 maçımızı da en iyi şekilde oynayıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR ANCAK ÖNCELİĞİM SİVASSPOR"

Futbolu çok özlediğini anlatan Erdoğan Yeşilyurt, "Bu kadar uzun aralara alışık değilim. Bizim hayatımız idman yapmak, futbol oynamak ama bu virüsten dolayı sadece futbol durmadı, tüm dünya durdu. Çok zor bir dönem geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz." diye konuştu.

Erdoğan, ayrıca ligler başladığı zaman aynı performansı göstereceğini ve bunun için sürekli olarak çalıştığını aktardı.

Sivasspor ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Erdoğan Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Menajerimi arayanlar varmış ama ben çok da ilgilenmiyorum. Çünkü bu virüsten dolayı takımlar önünü göremiyor. Ama bu tip haberler maalesef Türkiye'de çok oluyor. Evet sezon sonu sözleşmem bitiyor ama Sivasspor'la daha görüşme yapmadım. Bu süreç bittikten sonra bir görüşme olur. Sivasspor'da ikinci senem, ailem ile birlikte burada düzenimizi kurduk. Burada çok mutluyuz. Futbolcu için en önemli şey ailesi ile kaldığı şehirde huzur bulmak. Biz de burada huzurluyuz. Benim ilk tercihim Sivasspor ama şu ana kadar ben hiç kimse ile görüşmedim."

Kaynak: AA