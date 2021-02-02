Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım
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Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

02.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:13
Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Tyler Boyd, "Takımın başarılı olmasında ben de katkı sunacağım" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Tyler Boyd, "Takımın başarılı olmasında ben de katkı sunacağım" dedi.

Sivasspor'un devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan kiraladığı ve dün resmi sözleşmeye imza atan Tyler Boyd, Sivas'a geldi. Kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten ile tanışan 26 yaşındaki ABD'li futbolcu, daha sonra takımla bir araya geldi.

Başkan Mecnun Otyakmaz transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef UEFA grubundan da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bugüne kadar sürdü. Bundan sonra Tyler Boyd ile daha güçlenerek açığımızı kapatacağız. 3 maç kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanma şansımız var. Onda da katkılarının olacağını düşünüyorum. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Tyler Boyd ise Demir Grup Sivasspor ile tekrar çıkış yapacağına inandığını belirterek, "Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım" diye konuştu.

Boyd, kırmızı beyazlılarda 99 numaralı formayı giyecek.

Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım
Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Zafer

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