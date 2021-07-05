Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarına kampın 4'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivasspor, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ile 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı 3 antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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