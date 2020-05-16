Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

Kaynak: AA