Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

03.10.2019 16:55

D.G. Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise taktik çalışmalar ve çift kale maç gerçekleştirdi.



Sivasspor ile Ankaragücü 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA