Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
D.G. Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
D.G. Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise taktik çalışmalar ve çift kale maç gerçekleştirdi.
Sivasspor ile Ankaragücü 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS