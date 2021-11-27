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Sivasspor 6 maçlık hasreti sonlandırmak istiyor

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Sivasspor 6 maçlık hasreti sonlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında A Hatayspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında A Hatayspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 6 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Yiğidolar, en son galibiyetini ise sahasında Fatih Karagümrük'e karşı 4-0'lık skor ile almıştı.

Süper Lig'de son 6 maçta 4 puan elde eden Sivasspor, Hatayspor karşısında kazanarak, galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Hatay karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet sayısını 3'e çıkartacak.

DG Sivasspor - Hatayspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Sivasspor 6 maçlık hasreti sonlandırmak istiyor

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