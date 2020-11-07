Sivas Valisi Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi
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Sivas Valisi Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi

07.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:11
Sivas Valisi Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi

Sivas'ta destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, bir öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini yerine getirdi.

Sivas'ta destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, bir öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, destekleme ve yetiştirme kursu ziyaretleri kapsamında Mimarsinan Mahallesi'ndeki Celal Bayar Ortaokulu'nu ziyaret etti

Burada öğrencilere, "Benden bir isteğiniz, arzunuz var mı?" diye soran Ayhan'a, 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ömer Coşkun, makam aracına binmek istediğini iletti.

Bu isteği geri çevirmeyen Ayhan, ziyaret edeceği sonraki okula makam aracına bindirdiği Ömer Coşkun'la gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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