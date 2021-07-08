Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gamze Arpa refakatindeki 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrenciler ilk olarak Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Moleküler, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı'nı yerinde inceledi.

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Ölmez, laboratuvarda bulunan cihaz, alet ve ekipmanların kısa bir tanıtımını yaparak moleküler biyoloji ve doku kültürü alanında yürütülen projelerle ilgili bilgiler verdi.

Öğrenciler daha sonra Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ile bir araya geldi. Fakültede bulunan bölümler ve yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere sunum yapan Karaköy, öğrencilerin tarımla ilgili sorularını cevapladı.

Ulaş İlkokulu internet sayfasını en iyi kullanan okullar arasında yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 52 bin 661 kurum arasında internet sayfasını en etkin kullanan okullar sıralamasını yayınladı. Ulaş İlkokulu, sıralamada Türkiye 141'incisi Sivas 3'üncüsü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve okul müdürü Mehmet Aydın, Kaymakam Cengiz Nayman'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nayman başarılarından dolayı Gül, Aydın ve öğretmenleri kutladı.

Aydın da okulun web sitesini sürekli güncel tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban