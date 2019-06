Sivas'taki tarihi hara bölgesinde restorasyon başladı

Sivas'ta, Osmanlı döneminde orduya at yetiştirmek üzere kurulan haraların bulunduğu alanda, restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Danişment Gazi Mahallesi Sivas-Ankara kara yolunda yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip bölgenin, Sivas'a yeniden kazandırılması için çalışmalara hız verildi. Sultan 2. Abdülhamid Han'a da at gönderen haranın bulunduğu alanda restorasyon çalışmaları başladı.

Çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, incelemelerde bulundu.

Kısa süre önce eski yarı açık cezaevini, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi haline dönüştürmek amacıyla restorasyona başladıklarını belirten Ayhan, "Bugün de haralar bölgesinde bulunan 11 adet tescilli yapının restorasyonu için başlangıcı yapıyoruz. Bu şekilde şehrimizin kültür varlıklarına sahip çıkıyor ve onlara çeşitli fonksiyonlar vererek şehrin sosyal hayatına sunuyoruz. Sivas Geleneksel Sporlar ve Ekoturizm Vadisi Projesi sadece şehrimiz için değil konseptiyle ulusal çapta ses getirecek proje. Haralar bölgesi tarihi misyonu açısından bizim için çok önemli bir bölge. Bu nedenle projenin her aşamasını büyük bir titizlikle yürütüyoruz." dedi.

Osmanlı döneminde savaş atları yetiştirilen haralar bölgesini, geçmişine uygun bir içerikle projelendirdiklerini anlatan Ayhan, çalışmalar kapsamında bölgede atlı sporlar için müsabaka alanları ve açık menajlar, savaş atları müzesi, organik pazar alanı ve elektrik ihtiyacının karşılanması için güneş enerji santrali bulunacağını bildirdi.

Vadinin turizm açısından önemli bir fonksiyonunun da "Minia Sivas" olacağını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın tüm tarihi değerlerinin bir arada sergileneceği bu alanı, şehrimizin tanıtımı adına çok önemli görüyorum. Ayrıca yöresel lezzetlerin tadılabileceği Sivas Konağı'nın da turizme önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Projede çok özel olarak tasarlanan bir kamp alanı da planladık. Bu alanı özellikle gençlerimiz için çok önemsiyorum. Ayrıca yeşil dokuya hassasiyetle dikkat edip yeni fidanları da toprakla buluşturacağız. Diğer yandan lavanta bahçesi ile de bölgeye hem görsellik hem de güzel bir koku katacağız. Kır kahvesi, çocuk oyun alanları, kafeleri ve restoranları, kutlama ve tören alanları ile şehrin sosyal hayatına büyük bir renk katacak projenin, konumu itibarıyla de ilimize gelen ziyaretçilerin uğramadan geçemeyecekleri bir adres olacağını düşünüyorum. Projenin ilk etabı olan 11 adet tescilli yapının restorasyon işinin başlangıcının şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Programa Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA