Sivas'ta yol açma çalışmaları sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesinin kentte yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan Çayboyu Köprüsü ve bağlantı yolundaki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, 2 bin 700 metre uzunluğunda çift gidiş, çift geliş olarak yapılan yolda çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları, yürüyüş-koşu ve bisiklet yollarının bulunacağını bildirdi.

Projeyle şehrin doğu kısmını alternatif güzergahla Aşık Veysel Bulvarı'na bağlayacaklarını anlatan Bilgin, "Buradan da şehir merkezine uzanan bir aks oluşturacağız. Organize Sanayi Bölgesi'nden Şeyh Şamil Mahallesi'ne, oradan da şehir merkezine ulaşımı yeni bitirdiğimiz İstiklal Caddesi Altgeçidi üzerinden sağlıyoruz. Bu çalışmamızın üzerine alternatif bir yol projesi daha yaparak trafiği rahatlatmak adına Çayboyu Köprüsü ve bağlantı yolundaki çalışmalar, hummalı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın her geçen gün gelişerek büyüdüğünü anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeye paralel olarak da trafik yoğunluğumuzun arttığını görüyoruz. Belediye olarak şehrimizin sıkışık ana arterlerini, kavşaklarını rahatlatmak adına altgeçit ve üst geçit projelerimizi yapıyoruz. İstiklal Caddesi Alt Geçidi'ni bitirdik. Yine Numune Hastanesi Kavşağı'nda üst geçit projemizin ihalesi gerçekleştirildi. Ama bu projelerimiz de şehrimizin trafik sorununu tam manasıyla çözmeye yetmeyecek. Alternatif yeni arterler ve yeni yolları şehrimize kazandırmazsak kalıcı çözüm üretemeyiz. Bu kapsamda şehrimizin diğer bölgelerinde de ihtiyaç duyulan alanlarımız için etüt ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu'ndaki çalışmalarımızı da hava koşulları müsaade ettiği sürece devam ettireceğiz ve önümüzdeki yaz aylarında açmayı planlıyoruz."

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