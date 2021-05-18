Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bekir Özden yönetimindeki 06 FS 740 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü yol ayrımında, Salih Kaya idaresindeki 58 SA 932 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Kaya, otomobilde bulunan Mustafa, Mecnun ve Özgür Özden ile Mehmet Ceylan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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