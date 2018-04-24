Sivas'ta Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, 0,10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin 3'ü ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada,"Narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz." denildi. - SİVAS