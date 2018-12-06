Sivas'ta Öğrenciler Parklardaki Ağaçlara Kuş Yuvası Astı

Sivas Yavuz Selim İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ve parklardaki ağaçlara astı.

Sınıf öğretmeni Elif Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve velilerle, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kuş yuvası yaptıklarını söyledi.

Kuş yuvalarının yapımını tamamladıktan sonra boyadıklarını, okul bahçesindeki ve parklardaki ağaçlara astıklarını anlatan Köksal, "İçlerine beslenmeleri için yem bıraktık. Havaların soğumasıyla kuşların barınma ve beslenme sıkıntısı çekeceğinden dolayı Osmanlı'nın hayvanlara, özellikle kuşlara özel önem verdikleri, kuş sarayları yaptıkları biliniyor. Biz de bundan esinlenerek böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinlikle öğrencilerde doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olma ve farkındalık oluşturmayı amaçladık." diye konuştu.