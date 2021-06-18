Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
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Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı

Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta karate il birinciliği maçları yapıldı.

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta karate il birinciliği maçları yapıldı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda yapılan maçlara; Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ve sporcular katıldı.

Sivas Belediyespor, Sivas Gençlikspor, Fetihspor ve Yiğidospor kulüplerinden 77 sporcunun katıldığı seçmeler, şampiyonada yer almak isteyen genç karatecilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Sivas Belediyespor 43 madalya kazandı

Müsabakaya katılan Sivas Belediyespor karate takımı sporcuları, maçlara damga vurdu. Sivas Belediyespor Karate takımı 19 birincilik, 10 ikincilik ve 14 de üçüncülük elde ederek şampiyonada adından sıkça söz ettirdi.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, yaptığı açıklamasında maçlara katılan sporcuları kutlayarak, "İlimizde 77 sporcunun katılımıyla karate il birinciliği maçları yaptık. Sporcularımızın performanslarını değerlendirdik. Güzel maçlar ortaya çıktı. Sporcularımızı tebrik ediyorum ve 13-18 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek şampiyona için başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara il protokolü tarafından madalyaları verildi. - SİVAS

Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı
Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta 'Karate İl Birinciliği' müsabakaları yapıldı - Haberler Spor
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