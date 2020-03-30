Sivas'ta kar yağışı etkili oldu SİVAS'ın İmranlı ilçesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ın İmranlı ilçesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçede sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İlçe sakinleri mart ayının bitimine 2 gün kala güne kar yağışıyla uyandı. Beyaz örtüyle birlikte ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de yağış etkisini gösterdi.

Kaynak: DHA