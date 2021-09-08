Sivas'ta ihracat azaldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), şehrin Temmuz ayına ilişkin ekonomi verilerini açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), şehrin Temmuz ayına ilişkin ekonomi verilerini açıkladı. STSO'nun Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlediği bilgilere göre Sivas'ta 2020 Temmuz ayında 6 milyon 500 bin dolar olan ihracat 2021'in aynı döneminde yüzde 27 oranında azalarak 4 milyon 745 bin dolara geriledi.

Sivas; Temmuz ayında gerçekleştirdiği 4 milyon 745 bin dolar ihracat ile Yozgat, Malatya, Tokat, Amasya, Erzurum, Niğde, Kırıkkale, Erzincan illeri arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Temmuz ayında ihracat rakamları sektörlere göre incelendiğinde Sivas'ta en büyük ihracat kalemini 18 milyon doları aşan hacmi ile makine ve aksamları oluşturdu. Makine ve aksamlarını 1,4 milyon doları aşan ihracat hacmi ile madencilik ürünleri izledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı