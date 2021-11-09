Sivas'ın Hayali Gerçekleşti, Demirağ OSB'de İlk Üretim Yapıldı

SİVAS (Habermetre) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ( Osb )'nde Gök Yapı Vagon Fabrikası'nı ziyaret ederek, 6 ay gibi kısa bir sürede bir kısmı tamamlanarak 100 kişiyle üretime geçen işletmeye hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Tüm çalışmaların hummalı şekilde devam ettiği Demirağ OSB'de kurulan Gök Yapı Vagon ilk üretimini Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımı ile gerçekleştirdi.

Ziyarette değerlendirmede bulunan Vali Ayhan, Demirağ OSB'de ilk üretimin başladığını belirterek, "Burada 3 yıllık hummalı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaları yaparken cesur bir yatırımcı olan Gök Yapı'da fabrikanın temelini attı. Eylül ayında makine montajını beraber başlattık, ilk vidaları birlikte sıktık, bugün de ilk üretime başlıyoruz. Sivas için anlamlı bir gün. Bu bölgede 500 milyon liralık yatırım devam ediyor. Kısa zamanda tüm bu çalışmalar bittiğinde burası üretimde Türkiye'nin kalbi olacak, üretimin doğuya açılan kapısı olacak. Nitelikli bir yatırım, geleceğe yapılan bir yatırım burası. Gök Yapı'nın hedefi, bin kişinin üzerinde istihdam olacak. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Buraya herkesi yatırım yapmaya davet ediyorum. İlerleyen dönemlerde yer bulamayacaklarını da söyleyebilirim. 220'nin üzerinde parselimiz var. 8 bin dönüm alanımız var. Yatırımcımıza bol ve bereketli üretimler diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, şehirde ki yöneticilerimize, Demirağ OSB yönetimine ve yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Sivas bir değer daha kazandı. " ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, daha sonra lojistik merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Demirağ OSB'nin yol ve tretuvarlarına 600 bin metrekare parke 150 bin metrekare bordür ve oluk döşeneceğini hatırlatan Vali Ayhan, Sivas Lojistik Köy ile birlikte bölgenin çevresinin ve çehresinin değişeceğini hatırlatarak peyzaj çalışmaları ile de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Lojistik Köyde Çalışmalar Devam Ediyor

Burada açıklamada bulunan Vali Ayhan, lojistik merkezinin önemine değinerek, "Bu bölge adeta Sivas'ın kızıl elması. Üretim ve istihdamın kalbinin olacağı yer. Demirağ OSB ve ona güç verecek lojistik merkezimiz. Her iki inşaat çalışmalarımızı da yerinde inceledik. Hummalı çalışmalar yapılmakta. 2022 yılı içerisinde Demirağ OSB'de gerek alt yapıda olsun, gerek elektrik imalatında olsun, gerek içme suyunda olsun hiçbir sorun olmayacak. Bu bölge üretimin, yatırımın ve istihdamın kalbi olacak. Sivas'ın da hayali ve umudu gerçekleşecek. " dedi.

Lojistik merkezinin inşaat çalışmalarının 2019 yılında başladığını hatırlatan Vali Ayhan, "Başlarda birçok sorunlar oldu ancak yine de belli bir noktaya geldik. Buranın da Demirağ OSB ile paralel şekilde bitmesi gerekiyor. Orada üretilen malların, ulusal ve uluslararası sevkiyatı konusunda burası OSB'ye güç verecek, varlığını destekleyecek. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Sivas, nitelikli üretim anlamında büyük bir merkez olacak. Demirağ OSB yatırım yapılabilecek alanların en başında olacak. Türkiye'de adından söz ettiren bir yer olacak. Buna yürekten inanıyoruz. " şeklinde konuştu.

İncelemelerde TCDD 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Beştepe ile yüklenici firma yetkilileri de yer aldı.

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